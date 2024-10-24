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Bitlis'te dünyaca ünlü karakovan balının hasadına devam ediliyor

Bitlis'te dünyaca ünlü karakovan balının hasadına devam ediliyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 10:18
Bitlis'in yüksek rakımlı dağlarında üretilen ve birkaç kez dünya çapında altın bal ödülü alan karakovan balının hasadına devam ediliyor.
Bitlis’te dünyaca ünlü karakovan balının hasadı
Bitlis'te dünyaca ünlü karakovan balının hasadı
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