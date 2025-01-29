29 Ocak 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bitlis’te dondurucu soğuklar: Ağaçlar kırağıyla kaplandı
Bitlis’te dondurucu soğuklar: Ağaçlar kırağıyla kaplandı

Bitlis’te dondurucu soğuklar: Ağaçlar kırağıyla kaplandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2025 18:39
Bitlis’te etkili olan soğuk hava nedeniyle kent genelinde ağaçlar kırağı tutarken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Özellikle Tatvan - Bitlis arasında yer alan Rahva mevkiinde etkili olan kırağı, bölgeyi adeta beyaza bürüdü. Ağaç dallarının ve bitkilerin buz kristalleriyle kaplanması, görsel bir şölen oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşarken, uzmanlar buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Soğuk havaya rağmen doğada oluşan bu eşsiz manzaralar, fotoğraf tutkunları için de güzel kareler sundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bitlis’te dondurucu soğuklar: Ağaçlar kırağıyla kaplandı
Bitlis’te dondurucu soğuklar: Ağaçlar kırağıyla kaplandı
Bitlis’te dondurucu soğuklar: Ağaçlar kırağıyla kaplandı
Park halindeki otomobilden hırsızlık kamerada!
Park halindeki otomobilden hırsızlık kamerada!
Anne yaralı oğlunu kucağında sağlık ocağına taşıdı...
Anne yaralı oğlunu kucağında sağlık ocağına taşıdı...
Seyir halindeki otomobil yandı!
Seyir halindeki otomobil yandı!
Et fiyatları sabitlendi!
Et fiyatları sabitlendi!
Canını hiçe saydı scooter ile otoyolda ilerledi
Canını hiçe saydı scooter ile otoyolda ilerledi
Kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı
Kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı
Köpek sürüsünün saldırdığı kadın canını zor kurtardı
Köpek sürüsünün saldırdığı kadın canını zor kurtardı
Boğazına yiyecek kaçtı! İmdadına hemşire yetişti
Boğazına yiyecek kaçtı! İmdadına hemşire yetişti
Dikkat! En çok şikayet edilen ürün…
Dikkat! En çok şikayet edilen ürün…
İstanbul’da alarm! Pik yaptı
İstanbul’da alarm! Pik yaptı
TEM otoyolunda scooterla son hız ilerledi
TEM otoyolunda scooterla son hız ilerledi
Daha Fazla Video Göster