Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

Bitlis’te çıkan doğal maden suyu, vatandaşlar tarafından şifa niyetine tüketiliyor. Çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği maden suyu gün içinde büyük ziyaretçi çekiyor. Suyun birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.