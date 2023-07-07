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Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

İHA
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Giriş: 07.07.2023 14:07
Bitlis’te çıkan doğal maden suyu, vatandaşlar tarafından şifa niyetine tüketiliyor. Çevre il ve ilçelerden vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği maden suyu gün içinde büyük ziyaretçi çekiyor. Suyun birçok sindirim sistemi rahatsızlığına iyi geldiğine inanılıyor.
Doğal maden suyuna yoğun ilgi
Doğal maden suyuna yoğun ilgi
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