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Bitlis'te çocuğun gözünden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

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Giriş: 06.07.2023 22:34
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözde kızarıklık, yanma ve batma şikayetiyle hastaneye başvuran 10 yaşındaki erkek hastanın gözünden 11 sinek larvaları çıktı.
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