17 Kasım 2022, Perşembe
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Bitlis’te ayağı kırılan kedi sekerek acil servisin yolunu tuttu! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü
Bitlis’te ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu. Sekerek hastaneye gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı. Sağlık çalışanları tarafından “Davşo” isminin verildiği sevimli kedi, ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.