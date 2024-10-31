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Bitlis'te asırlık çanak çömlek geleneği devam ediyor

Bitlis'te asırlık çanak çömlek geleneği devam ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 10:33
Bitlis'te özellikle kadınlar tarafından çamurdan üretilen çanak çömlek geleneği asırlardır devam ediyor.
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Bitlis’te asırlık çanak çömlek geleneği devam ediyor
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