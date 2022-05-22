'Bitcoin Safiye' 40 kişiye 30 milyonluk vurgun yaptı! Mağdurları böyle kandırmış: Düğüne kadar hem araba hem ev alırsın

Aydın'da, 42 yaşındaki Safiye Gökçe Yüce ve 47 yaşındaki Oğuzhan Yüce çifti kendilerini 'ekonomist-broker' olarak tanıtarak farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 Bitcoin karşılığı yani hemen hemen 30 milyon TL dolandırdı. Tutuksuz yargılanan dolandırıcı çift, dolandırdığı komşusu U.T., mahkemeye itiraz ederek çiftin tutuklu yargılanmasını istedi. Afyon ile Kahramanmaraş'ta ifade veren mağdurlar da davanın tek dosyada toplanmasını talep etti. Mağdurlar ifadelerinde nasıl kandırıldıklarını da satır satır anlattı. İşte ayrıntılar...