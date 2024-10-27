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Bisikletliyi böyle ezdi

Bisikletliyi böyle ezdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 09:46
Hatay'da midibüsün çarptığı bisikletlinin aracın altında kalarak yaralandığı anlar kameraya yansıdı.
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Bisikletliyi böyle ezdi
Bisikletliyi böyle ezdi
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