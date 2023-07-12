12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Bisikletle dünya turu! 12 bin km pdeal çevirip 12 ülke gezdiler
Dünyayı bisikletle dolaşmak için 6 yıl hazırlık yapan ve seyahatlerinde bir yılı deviren Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bugüne kadar 12 bin kilometre pedal çevirerek 12 ülke gezdi. Peki seyahatsever çift, yolculukları boyunca nelerle karşılaştı? İşte hikayeleri…