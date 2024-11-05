Bisikletiyle park halindeki traktöre çarpan çocuk yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bisikleti ile park halindeki traktörün arkasındaki tarım aletine çarpan çocuk yaralandı. Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan çocuk Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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