28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bisikletiyle gelip yol kenarına attı! Dehşet anları

Bisikletiyle gelip yol kenarına attı! Dehşet anları

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.04.2021 09:20
Güncelleme:28.04.2021 09:27
Adana’nın Kozan ilçesinde bisikletli bir kişinin torbaya koyup attığı köpek, yoldan geçen otomobil tarafından ezildi. Köpeğin telef olduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletli bir kişi, beraberinde getirdiği ağzı bağlı torbayı yol kenarına atıp uzaklaştı.

Bir süre sonra yoldan geçen otomobil, torbanın üzerinden geçti. Bir canlının üzerinden geçtiğini düşünen sürücü, aracı durdurdu.

Torbayı kontrol eden çevredekiler, içinde köpek olduğunu fark etti. Ezilen köpeğin öldüğü belirlendi.

Olay anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağzı açık izlediler! Kuyruğun sonu yok
Ağzı açık izlediler! Kuyruğun sonu yok
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Bisikletiyle gelip yol kenarına attı! Dehşet anları
Bisikletiyle gelip yol kenarına attı! Dehşet anları
Tam kapanma öncesi trafikte yoğunluk
Tam kapanma öncesi trafikte yoğunluk
Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı!
Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı!
Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı!
Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı!
Düzce'de akıllara durgunluk veren kaza!
Düzce'de akıllara durgunluk veren kaza!
Kütahya'da acı olay!
Kütahya'da acı olay!
Altın artacak mı?
Altın artacak mı?
Sıcaklık ve çöl tozu uyarısı
Sıcaklık ve çöl tozu uyarısı
Bomba gibi patladı
Bomba gibi patladı
Bağcılar'da büyük yangın!
Bağcılar'da büyük yangın!
Daha Fazla Video Göster