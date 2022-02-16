Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı! Korkusuzca devam etti ama boğa...

Son dakika dünya haberi... Bisiklet yarışında yarışçıları şoke eden bir olay yaşandı. Davetsiz misafir yarışmacılara saldırdı. Bakın korkusuzca ilerleyen yarışmacılar nasıl boğanın hedefi oldu...

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