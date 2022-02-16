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Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı! Korkusuzca devam etti ama boğa...

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Giriş: 16.02.2022 09:03
Son dakika dünya haberi... Bisiklet yarışında yarışçıları şoke eden bir olay yaşandı. Davetsiz misafir yarışmacılara saldırdı. Bakın korkusuzca ilerleyen yarışmacılar nasıl boğanın hedefi oldu...
Bisiklet sürerken hayatının şokunu yaşadı BİSİKLET SÜRERKEN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
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