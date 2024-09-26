Karaman’da bir kişi evinde birlikte alkol aldığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Aşırı derecede alkollü olduğu öğrenilen U.K. isimli şahıs polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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