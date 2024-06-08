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Biri ‘koşarak', diğeri ‘koşamayarak' yetişemedi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2024 13:08
Antalya'da, her yıl benzer görüntülere sahne olan YKS'da bu yılda manzara değişmedi. Saat 10.00'da kapatılan kapılara yetişmeye çalışan öğrenciler maratoncuları aratmazken, saniyeler kala içeri girenleri veliler alkışladı. Bir öğrenci koşarak geldiği kapıda sınavı 3 dakika ile kaçırırken, geçirdiği kaza sonrası bacaklarından ameliyat olan ve bastonla sınav gireceği fakülteye yürüyerek gelen bir kişi 10 dakikayla sınavı kaçırdı. 50 yaşındaki aday, “Bu bacaklarla nasıl koşturacağım. Benim suçum ne?” dedi.
Biri ‘koşarak’, diğeri ‘koşamayarak’ yetişemedi
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