Biri bebek 8 kişi yangında mahsur kaldı!

Kocaeli’de bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi mahsur kaldı. Yoğun dumana maruz kalan apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sebebiyle zemin kattaki daire maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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