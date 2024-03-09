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Birecik sembolü olan kelaynaklar bereketin sembolü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.03.2024 14:29
A Haber izleyicilerini Şanlıurfa Birecik'e götürdü ve ekranlara bereketin sembolü olarak görülen kelaynakları yaşam alanını getirdi. Kırmızı listedeki kelaynakların sayısı arttı
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