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Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 11:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun bazı noktalarında şiddetli sağanak sele dönüştü. Felaketin yaşandığı noktalardan biri olan Kırşehir'den acı haber gelirken, sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan selin vurduğu illerden biri de Kayseri olurken, 1 kişi sulara kapılarak kayboldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada yaşanan sel ve su baskınlarında mahsur kalan 197 kişi kurtarıldığı belirtildi. İşte yurtta selin etkili olduğu iller ve son durum...
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