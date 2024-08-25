25 Ağustos 2024, Pazar
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Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun bazı noktalarında şiddetli sağanak sele dönüştü. Felaketin yaşandığı noktalardan biri olan Kırşehir'den acı haber gelirken, sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan selin vurduğu illerden biri de Kayseri olurken, 1 kişi sulara kapılarak kayboldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada yaşanan sel ve su baskınlarında mahsur kalan 197 kişi kurtarıldığı belirtildi. İşte yurtta selin etkili olduğu iller ve son durum...