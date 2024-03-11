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Birçok il kara teslim! Yollarda karla mücadele

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 16:07
Yurdun bazı bölümlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kapanan köy yollarını açmak için ekipler gece gündüz çalışıyor.
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Yollarda karla mücadele
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