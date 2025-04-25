25 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Birçok il için sağanak uyarısı var! Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Birçok il için sağanak uyarısı var! Sıcaklıklar ne zaman artacak?

Birçok il için sağanak uyarısı var! Sıcaklıklar ne zaman artacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2025 16:10
Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş yok. Aksine soğuklar hüküm sürmeye devam ediyor. Peki mayıs ayına ilerlediğimiz bugünlerde havalar nasıl olacak? A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz önemli bilgiler paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Birçok il için sağanak uyarısı var! Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Birçok il için sağanak uyarısı var!
Birçok il için sağanak uyarısı var!
Anadolu çiftçisi üretim için tarlada!
Anadolu çiftçisi üretim için tarlada!
Tarım arazilerinde sezon öncesi hazırlık!
Tarım arazilerinde sezon öncesi hazırlık!
Kütahya’da deprem fırtınası! A Haber ekibi bölgede
Kütahya'da deprem fırtınası! A Haber ekibi bölgede
Ahmet’in katili satırla yakalanmış!
Ahmet’in katili satırla yakalanmış!
Narin davasında karar günü!
Narin davasında karar günü!
Sismik izolatörle depreme dirençli yapılar!
Sismik izolatörle depreme dirençli yapılar!
Deprem sonrası korku sizi esir almasın!
Deprem sonrası korku sizi esir almasın!
Sahte dekontla vurgun! 20 yıllık birikimi gitti
Sahte dekontla vurgun! 20 yıllık birikimi gitti
Kütahya’da 4,5 sonrası bir deprem daha
Kütahya'da 4,5 sonrası bir deprem daha
Zerrinkadeh çiçeği için yürüyüş
Zerrinkadeh çiçeği için yürüyüş
Oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
Oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
Daha Fazla Video Göster