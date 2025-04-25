25 Nisan 2025, Cuma
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Birçok il için sağanak uyarısı var! Sıcaklıklar ne zaman artacak?
Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarında belirgin bir yükseliş yok. Aksine soğuklar hüküm sürmeye devam ediyor. Peki mayıs ayına ilerlediğimiz bugünlerde havalar nasıl olacak? A Haber muhabiri Kübra Bal’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz önemli bilgiler paylaştı.