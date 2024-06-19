19 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Birçok hastalıkla mücadele eden ve 92 kiloya ulaşan 15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2024 12:23
Kahramanmaraş'ta 92 kiloya ulaşan böbrek hastası 15 yaşındaki depremzede çocuk, zayıflayabilmek için yardımseverlerden bisiklet istiyor.
Başkentin gözde mekanı Ankara Kalesi
Başkentin gözde mekanı Ankara Kalesi
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını
ABD’nin New Mexico eyaletinde orman yangını
Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi
Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi
Hayvan pazarlarında son günü yoğunluğu
Hayvan pazarlarında son günü yoğunluğu
Selin sürüklediği kayalar evleri yıktı
Selin sürüklediği kayalar evleri yıktı
Doğa tutkunlarının tercihi: Kelebekler Vadisi
Doğa tutkunlarının tercihi: Kelebekler Vadisi
A Haber yangın bölgesinden canlı yayında
A Haber yangın bölgesinden canlı yayında
Foça’da tatilci yoğunluğu: Plajlar tıklım tıklım
Foça’da tatilci yoğunluğu: Plajlar tıklım tıklım
Afşin’de seyir halindeki kepçe yandı
Afşin'de seyir halindeki kepçe yandı
Acılarla dolu bir hayat… Acıların sesi Müslüm Gürses | NOSTALJİ
Acılarla dolu bir hayat… Acıların sesi Müslüm Gürses | NOSTALJİ
15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor
15 yaşındaki Cafer, zayıflamak için bisiklet bekliyor
Sinop’ta çıkan yangında 5 ev küle döndü
Sinop'ta çıkan yangında 5 ev küle döndü
Daha Fazla Video Göster