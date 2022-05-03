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Birçok hastalığa iyi geliyor! Şifa kaynağı ışkının kilosu 50 TL’den satılıyor

İHA
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Giriş: 03.05.2022 10:50
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan ve birçok hastalığa şifa olduğu söylenen ışkın, bu yıl da pazarcı tezgahlarındaki yerini aldı. Erzincan’da yaklaşık 15-20 yıldır bahar aylarında dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayıp tezgahında sattığını söyleyen seyyar satıcı, "Şu anda kilosunu 50 TL'ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlanması ile beraber talep oldukça artmış durumda." dedi.
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