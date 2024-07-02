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Birbirlerini dakikalarca bıçakladılar! Laf atma kavgası sonrası 2 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 21:30
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şahıs bıçakla birbirine saldırdı. Vatandaşlar ayırmaya çalıştığı kavgada 2 kişi yaralandı, bıçaklama anı kameralara yansıdı.
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