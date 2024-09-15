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Birbirlerine kaskla saldırdılar o anlar kamerada

Birbirlerine kaskla saldırdılar o anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 13:50
İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde gece saatlerinde kavga eden iki grup birbirine kaskla saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların birbirine acımasızca saldırdığı görüldü.
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