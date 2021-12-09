Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik estetiksiz hali nasıl? Görenler gözlerine inanamadı!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Betül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren İlayda Çevik, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Çevik'in estetiksiz fotoğrafları şoke etti. İlayda Çevik'in estetik operasyonlarla yaşadığı inanılmaz değişim...