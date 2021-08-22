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Bir zamanlar balık tutuyorlardı! Yosun ve çöpten geçilmeyen dere tedirgin etti! Edirneliler isyanda: Biz bunu hak etmiyoruz

DHA
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Giriş: 22.08.2021 11:51
Fabrika ve evsel atıklara maruz kalan Edirne'deki Tunca Nehri'nin önemli kollarından olan Bayır Deresi'nin kirli görüntüsü bölge halkını tedirgin ediyor. Bir zamanlar balık tutulan, tarlaların sulandığı dere, yosunlarla kaplanıp yeşile bürünürken yüzeyi ise çöplerle doldu.
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