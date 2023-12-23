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Bir yandan yazılım ve kodlama! Avrupa Birliği destekli projeler hayata geçiriliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 09:07
Yurdun dört bir yanında öğrenciler; robotik kodlama, yazılım ve tasarım gibi eğitimlerle hayallerindeki meslekleri yakından tanıma fırsatı buldu. Çalışmalarla yeteneklerini keşfedilip, başarılı oldukları alanlara yöneliyorlar. İşte haberin detayları...
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Bir yandan yazılım ve kodlama!
Bir yandan yazılım ve kodlama!
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