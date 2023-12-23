Bir yandan yazılım ve kodlama! Avrupa Birliği destekli projeler hayata geçiriliyor

Yurdun dört bir yanında öğrenciler; robotik kodlama, yazılım ve tasarım gibi eğitimlerle hayallerindeki meslekleri yakından tanıma fırsatı buldu. Çalışmalarla yeteneklerini keşfedilip, başarılı oldukları alanlara yöneliyorlar. İşte haberin detayları...

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