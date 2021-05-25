Bir tekmeyle kurtulacağını sandı! Vicdansız anne evladına kıydı! İfadesi kan dondurdu

Çorum'da şizofreni hastası Ferdi Arık'ın surlardan düşerek hayatını kaybetmesine neden olan anne Meşhure Arık tutuklandı. Polise verdiği ifadede suçunu inkar eden annenin, savcılığa verdiği ifadede, "Oğlum, orada da beni ölümle tehdit etti. Her şey bir anda oldu, tekme atıp aşağıya ittim" diyerek suçunu itiraf ettiği belirtildi.