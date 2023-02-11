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Bir sürü sarı kola istiyorum

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Giriş: 11.02.2023 16:40
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Baba ve çocuğu için yaşam sessizliği oluşturuldu. Enkaz noktasına sedyeler gitti. 4 yaşındaki Şengül Karabacak enkazdan çıkarıldı. Şengül'ün ilk isteği sarı kola oldu.
Bir sürü sarı kola istiyorum
Bir sürü sarı kola istiyorum
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