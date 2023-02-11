Bir sürü sarı kola istiyorum

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Baba ve çocuğu için yaşam sessizliği oluşturuldu. Enkaz noktasına sedyeler gitti. 4 yaşındaki Şengül Karabacak enkazdan çıkarıldı. Şengül'ün ilk isteği sarı kola oldu.