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Bir scooter kazası daha! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 01.11.2021 13:51
İzmir Buca'da elektrikli scooter ile bir aracın çarpışma anı anbena güvenlik kameralarına kaydedildi. Scooter sürücüsünün çarpmanın etkisiyle havaya fırladığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, İzmir'in Buca ilçesi 302 Sokakta cumartesi günü 13.00 sularında yaşandı.

SCOOTER SÜRÜCÜSÜ ARACIN CAMINA FIRLADI

Menderes Caddesi istikametine doğru seyir halinde giden araç sola dönmeye çalışırken, karşı yönden gelen elektrikli scooter sürücüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile scooter sürücüsü aracın camına doğru fırlarken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından acil servise alınan scooter sürücüsünün, tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı ise bölgedeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, scooter sürücüsünün çarpmanın etkisiyle fırladığı anlar yansıdı.

"RASTGELE HER YERDEN ÇIKABİLİYORLAR"

Olayın görgü tanıklarından Osman Yüksel isimli esnaf, "Caddeden gelen scooter sürücüsü, cadde istikametinde sola girmeye çalışan araç çarpıştı. Hemen sağlık ekipleri gelip yaralıyı hastaneye gönderdi. Scooter sürücüsünün kafasında hafif bir yaralanma vardı. Tedavinin ardından taburcu edildiğini öğrendik. Polis ekipleri de hemen olay yerine geldi. Bu alanda sürekli kazalar oluyor. Önlemler alınması lazım. Scooter sürenler için gerekli önlemlerin de gelmesi lazım. Rastgele her yerden çıkabiliyorlar. Vatandaş da geldiklerini görmüyor. Scooter araçlar, belli ücret karşılığında belli süreyle kullanılıyor. Kullanan da bu yüzden hızlı kullanıyor. Böyle olunca kazalar oluyor" dedi.

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