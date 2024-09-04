04 Eylül 2024, Çarşamba
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Bir şahıs cadde ortasında ağzına silah dayadı!
Ataşehir'de bir şahıs cadde sokak ortasında yanında taşıdığı silahı ağzına dayadı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen silaha bırakmayan şahıs, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. İkna çalışmaları başarısız kalınca polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs etkisiz hale getirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. .