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Bir sağlık üssü daha geliyor! Sivas'ta 1071 yatak kapasiteli hastanede sona doğru

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 14:40
Sivas'ta 2020 yılında temeli atılan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesinin 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan üniversite genel sekreteri Doç. Dr. Enis Baha Biçer anlattı.
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