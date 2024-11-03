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Bir polisin öldüğü olayla ilgili 4 tutuklama

Bir polisin öldüğü olayla ilgili 4 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 14:00
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleştirilen silahlı saldırıda, istirahatli olduğu öğrenilen polis memurunun vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
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