Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Kahramanmaraş'ta okuma yazma bilmeyen Remzi Bolat, kendisini evlendirip maaş bağlatacağını söyleyen Resul T. ile tapu dairesine giderek, 4 milyon TL değerindeki 3 ev ile 3 arsasını, verilen evraka parmak basarak devretti. Bolat, "İyi bir adam sanıp inandım. Meğer her şeyimi almış'' dedi.