Bir ömrün hikayesi! 55 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar

Başımızın tacı yaşlılarımızın hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı Hatıralar programı bu hafta Bursa’ya konuk oldu. Ekibimiz bu bölümde 90 yaşındaki Halil Öner ve 87 yaşındaki Gülperi Öner çiftinin evine misafir oldu. Gelin şimdi evliliklerinde 55 yılı geride bırakan çiftin hikayesine kulak verelim.

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