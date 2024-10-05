05 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bir ömrün hikayesi! 55 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar
Başımızın tacı yaşlılarımızın hayat hikayelerinden kesitlerin yer aldığı Hatıralar programı bu hafta Bursa’ya konuk oldu. Ekibimiz bu bölümde 90 yaşındaki Halil Öner ve 87 yaşındaki Gülperi Öner çiftinin evine misafir oldu. Gelin şimdi evliliklerinde 55 yılı geride bırakan çiftin hikayesine kulak verelim.