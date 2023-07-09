Bir Mahir’in İz’inde…

Her satırı dopdolu 79 yıllık bir romanın kahramanıydı. Müslüman Türk ahlakı ve terbiyesi ile yetişmiş bir ilim, irfan akıncısı, hem maharet, hem salahat sahibi mümtaz bir hocaydı. Dava; din, millet, memleket, dava dertlisi Abdullah Mahir İz'in hikayesi...

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