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Bir kurban bayramı klasiği! Hastanelerin acil servisinde acemi kasap yoğunluğu

İHA
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Giriş: 09.07.2022 11:39
Kurban Bayramı vesilesiyle kesilen kurbanlıklar, acemi kasapların başına iş açıyor. Bu yılda hastanelerin acil servisinden gelen kareler değişmedi. Kurban kesimi sırasında yara alan çok sayıda vatandaş hastanelere akın etti.
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