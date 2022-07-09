09 Temmuz 2022, Cumartesi
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Bir kurban bayramı klasiği! Hastanelerin acil servisinde acemi kasap yoğunluğu
Kurban Bayramı vesilesiyle kesilen kurbanlıklar, acemi kasapların başına iş açıyor. Bu yılda hastanelerin acil servisinden gelen kareler değişmedi. Kurban kesimi sırasında yara alan çok sayıda vatandaş hastanelere akın etti.