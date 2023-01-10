10 Ocak 2023, Salı
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini bakın kim çıktı?
Atv'nin sevilen Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna Feraye karakteriyle dahil olan dahil olan Eda Özerkan gündeme oturdu. Dizide çok hırslı bir iş kadını olarak seyirci karşısına çıkacak ve Fırat'la savaşacak olan Feraye karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakacak olan Özerkan özel hayatıyla merak konusu oldu. Bir çocuk annesi olan güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Feraye'si Eda Özerkan'ın eşi...