Bir kripto para vurgunu daha! Bitrota sistemi çöktü sahibi izini kaybettirdi! 1 milyar lira...

Bir kripto para vurgunu da Kayseri'de ortaya çıktı. 'Bitrota' adındaki kripto para borsası üzerinden 30 bine yakın kişiden 1 milyar liraya yakın para toplandı. Sistem kısa süre önce çöktü; sahibi izini kaybettirdi. Bir savcının da para yatırdığı iddia edilen kripto para borsasının mağdurları arasında futbolcu Gökhan Zan'ın kardeşinin de olduğu belirtildi.