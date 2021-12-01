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Bir kripto para vurgunu daha! Bitrota sistemi çöktü sahibi izini kaybettirdi! 1 milyar lira...

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Giriş: 01.12.2021 10:05
Bir kripto para vurgunu da Kayseri'de ortaya çıktı. 'Bitrota' adındaki kripto para borsası üzerinden 30 bine yakın kişiden 1 milyar liraya yakın para toplandı. Sistem kısa süre önce çöktü; sahibi izini kaybettirdi. Bir savcının da para yatırdığı iddia edilen kripto para borsasının mağdurları arasında futbolcu Gökhan Zan'ın kardeşinin de olduğu belirtildi.
Bir kripto para vurgunu daha! 1 milyar lira...
Bir kripto para vurgunu daha! 1 milyar lira...
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