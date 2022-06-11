Bir köpek tartışmasına 3 kişi canından oldu! İzmir'de vahşet! Akrabasını ve ailesini gözünü kırpmadan katletti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K. (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. Olay anı, cep telefonuyla anbean görüntülendi.