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Bir kişiyi vurup bir kişiyi de darp eden 3 şahıs polisin ısrarla takibi sonrası yakalandı

Bir kişiyi vurup bir kişiyi de darp eden 3 şahıs polisin ısrarla takibi sonrası yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 16:28
Afyonkarahisar'da kavga ettikleri 2 kişiden birine silahla vuran diğerini ise darp ederek yaralayan 3 kişi polisin ısrarlı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Bir kişiyi vurup bir kişiyi de darp eden 3 şahıs yakalandı
Bir kişiyi vurup bir kişiyi de darp eden 3 şahıs yakalandı
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