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Bir kişiyi silahla yaraladı adliyeye giderken kahkaha attı: Az yakışıklı çıkalım abi

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Giriş: 01.02.2024 18:20
Güncelleme:01.02.2024 18:22
Samsun'da yanındaki arkadaşı bir kişiyi karnından vurarak yaralayan şahıs adliyeye sevk edilirken, "Ben öldürdüm" diyerek kahkaha atıp görüntüsünü çeken muhabire, "Az yakışıklı çıkalım abi" demesi tepki çekti.
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Ben öldürdüm az yakışıklı çıkalım
"Ben öldürdüm az yakışıklı çıkalım"
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