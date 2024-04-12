12 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2024 14:39
Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın araç park etme tartışması nedeniyle yaşandığı ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Ayasofya’da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Ayasofya'da cuma yoğunluğu! Cami doldu taştı
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bir kişinin öldüğü kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Bayramda güzel havayı fırsat bilen soluğu yaylada aldı
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
Tatilcilerden yoğun ilgi! Tantuni nasıl yapılıyor?
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
5 torun sahibi Dursun dedenin spor aşkı durdurulamıyor
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Kuzey yarımkürenin ilk kirazı hasat edildi
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Polis memurunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Yola düşen taş ve kaya parçaları tehlike saçıyor
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı
Cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Cips paketlerinden uyuşturucu çıktı
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Emekli-memur ne kadar zam alacak?
Emekli-memur ne kadar zam alacak?
Daha Fazla Video Göster