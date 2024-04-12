Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın araç park etme tartışması nedeniyle yaşandığı ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.