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Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!

Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 18:24
İstanbul’un Arnavutköy’de iddiaya göre bir kadın oğluna sinirlenerek eline aldığı satırla oğlunun aracına saldırdı. Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!
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