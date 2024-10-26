Bir kadın oğluna kızıp aracına satırla saldırdı!

İstanbul’un Arnavutköy’de iddiaya göre bir kadın oğluna sinirlenerek eline aldığı satırla oğlunun aracına saldırdı. Annesine engel olamayan gencin o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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