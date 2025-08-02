02 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bir işçi balkondan açılan ateşte gözünden yaralandı: "Sağ gözümden oldum"
Konya'da gece yarısından sonra evinin balkonunda kayınpederi ile alkol alan bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu gözüne ve vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan belediye işçisi Hidayet Z. yaşadıklarını anlatarak, "Ekmeğimizi kazanırken kör kurşun mağduru olduk" dedi.