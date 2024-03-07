Bir insanlık dramı: Düzensiz göç! 2023 göçmenler için tarihin en ölümcül yılı oldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, kayıt tutmaya başladığı 2014 yılından beri en fazla can kaybının geçen yıl yaşandığını duyurdu. Geçen yıl en az 8 bin 565 kişi, göç etmeye çalışırken öldü. Avrupalı yetkililer tarafından zorla sınır dışı edilen ve denize geri itilen En az 252 göçmen hayatını kaybetti.

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