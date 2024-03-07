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Bir insanlık dramı: Düzensiz göç! 2023 göçmenler için tarihin en ölümcül yılı oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 12:19
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, kayıt tutmaya başladığı 2014 yılından beri en fazla can kaybının geçen yıl yaşandığını duyurdu. Geçen yıl en az 8 bin 565 kişi, göç etmeye çalışırken öldü. Avrupalı yetkililer tarafından zorla sınır dışı edilen ve denize geri itilen En az 252 göçmen hayatını kaybetti.
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Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
Bir insanlık dramı: Düzensiz göç!
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