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Bir ilde daha kar sürprizi! Sürücüler yolda kaldı

İHA
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Giriş: 20.10.2021 12:20
Van'da dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı nedeniyle Van ve Bahçesaray yönüne gelen bazı sürücüler, yolda kalırken, bölgede etkili olan sis de görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.
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