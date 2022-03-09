09 Mart 2022, Çarşamba
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Bir İETT kazası daha! Bakırköy'de İETT otobüsü çarptığı aracı önünde sürükledi
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsü, kavşakta çarptığı aracını bir müddet önüne katarak sürükledi. Kazada araç içerisinde sıkışan şoför yaralandı.