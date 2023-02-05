Bir hattatın hikayesi

Yarım asırdır hat sanatı ile ilgilenen bir sanatçı... Hattat Savaş Çevik bu sanatın duayen isimlerinden. Bugüne kadar yüzlerce esere imza attı onlarca da sergi açtı.

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