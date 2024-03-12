Bir garip kız isteme konvoyu: Genç tır şoförü hayalini gerçekleştirdi

Hatay’da yaşayan tır şoförü Beyazıt Yarar, kız istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı isteme töreni sonrası gelin adayı Halime Armağan, “Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu” dedi.