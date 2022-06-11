11 Haziran 2022, Cumartesi
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Bir estetik faciası daha! Güzelleşmek uğruna başına gelmeyen kalmadı! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü
Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin de eriyip genzinden düştüğünü ifade etti. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.